Protección Civil alerta por lluvias fuertes y posible desarrollo de ciclón en Sonora

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continuarán las lluvias de moderadas a muy fuertes en distintas regiones del estado debido al monzón mexicano, mientras mantiene vigilancia sobre una zona con alta probabilidad de convertirse en ciclón en el Pacífico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 10:01 AM.
En Sonora y editada el 14/07/2026 10:28 AM.