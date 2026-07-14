Protección Civil alerta por lluvias fuertes y posible desarrollo de ciclón en Sonora

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que sigue el pronóstico de precipitaciones pluviales el resto de la semana, con base en los reportes emitidos por las autoridades meteorológicas.
Durante el resto de la semana persistirán los efectos del monzón mexicano, favoreciendo la presencia de lluvias de moderadas a fuertes, con puntuales muy fuertes sobre las regiones norte, noroeste, este, centro y sierra de Sonora.
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de rachas de viento intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda extremar precauciones.
De igual manera, continuará un ambiente caluroso y húmedo en gran parte de la entidad, con temperaturas máximas de 40 a 43 °C en zonas del noroeste, centro y sur del estado, por lo que se exhorta a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y prestar atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.
Asimismo, la CEPC mantiene en vigilancia una zona de inestabilidad con potencial ciclónico en el océano Pacífico, la cual presenta actualmente un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Aunque el sistema aún se encuentra en evolución, sus efectos serán monitoreados de manera permanente para informar oportunamente a la población.
En caso de emergencia, se recuerda a la ciudadanía que el número 9-1-1 se encuentra disponible las 24 horas.Protección Civil Sonora continúa dando seguimiento puntual a la evolución de las condiciones meteorológicas para salvaguardar a la población.