Protección Civil de Sonora llama a extremar precauciones por continuidad de las lluvias

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), hace un llamado a la población a extremar precauciones ante las lluvias que continúan presentándose en diversas regiones de la entidad.
Se mantiene la recomendación de evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades con corriente de agua, ya sea a pie o en vehículo; conducir con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una distancia segura entre unidades durante la lluvia; así como mantenerse informado por medios oficiales sobre las condiciones meteorológicas.
De igual forma, ante la presencia de fuertes vientos asociados a las tormentas, se exhorta a la ciudadanía a buscar resguardo en lugares seguros, evitar permanecer bajo árboles, postes o estructuras que pudieran colapsar, y asegurar o retirar de techos, patios y azoteas cualquier objeto que pueda ser desprendido por el viento, con el fin de prevenir accidentes y daños materiales.
La CEPC mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y la coordinación con autoridades municipales y cuerpos de emergencia para atender cualquier eventualidad derivada de las lluvias.
Se invita a la población a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia de manera inmediata al número 9-1-1 y a seguir en todo momento las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.