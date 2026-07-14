Protección Civil de Sonora llama a extremar precauciones por continuidad de las lluvias

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La Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la población a evitar cruzar ríos, arroyos y vialidades inundadas, además de mantenerse informada por medios oficiales ante las condiciones meteorológicas que continúan afectando diversas regiones del estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 10:28 AM.
En Sonora y editada el 14/07/2026 10:54 AM.