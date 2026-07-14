Sonora registra 7.2% de crecimiento manufacturero en marzo, reporta INEGI

Sonora registró un crecimiento del 7.2% en la industria manufactura durante marzo de 2026, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), colocándose como la segunda entidad con mayor incremento en este rubro, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Este resultado del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAEF) es reflejo de la intensa promoción económica que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño para convertir a Sonora en un punto estratégico de inversión, generación de empleos y desarrollo.
Aunado a estas cifras, el estado registró un crecimiento interanual del 2.1% en su actividad industrial durante marzo de este año, y el principal impulso al crecimiento industrial en Sonora deriva de manufactura. Además de consolidarse como el primer lugar entre las entidades de la frontera norte en este sector estratégico para el desarrollo económico.
Este desempeño, precisó Durazo, demuestra la confianza que existe en la entidad por parte del sector empresarial a nivel nacional e internacional, derivado de las acciones para fortalecer la economía y consolidar proyectos estratégicos como el Plan Sonora de Energías Sostenibles, mismos que potencian las capacidades industriales en el estado.
En el sector manufacturero, el estado sobresalió por el dinamismo de sus diferentes ramas productivas, tales como manufactura básica, con un crecimiento del 1.1%; la manufactura intermedia registró un aumento del 13.5%, ubicándose en el tercer lugar nacional; mientras que la manufactura avanzada presentó un incremento del 8.8%, localizando a Sonora en el segundo lugar en México.
El gobernador Durazo Montaño resaltó que estos resultados refrendan el avance que tiene Sonora en la ruta de la transformación económica, a través del fortalecimiento de la promoción de las ventajas competitivas del estado, su ubicación estratégica, el talento humano capacitado y su capacidad para la recepción de inversiones de alto impacto.