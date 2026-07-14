Sonora registra 7.2% de crecimiento manufacturero en marzo, reporta INEGI

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De acuerdo con cifras del INEGI, Sonora se ubicó como la segunda entidad con mayor crecimiento en manufactura y la primera de la frontera norte, resultado que el gobernador Alfonso Durazo atribuyó a la promoción económica y al fortalecimiento de sectores estratégicos como el Plan Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/07/2026 10:58 AM.
En Sonora y editada el 14/07/2026 11:06 AM.