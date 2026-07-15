Inauguran en Sonora el primer Cecosabi del país, un C5i de la salud

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Con una inversión superior a 53 millones de pesos, el nuevo Centro Coordinador de Salud para el Bienestar operará como un C5i de la salud para coordinar servicios médicos, canalizar pacientes y fortalecer la respuesta ante urgencias y desastres en el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 08:06 PM.
En Sonora y editada el 15/07/2026 08:12 PM.