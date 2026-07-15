Salud Sonora alerta por riesgo de enfermedades al consumir alimentos en la vía pública por el calor

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Ante las altas temperaturas que se registran en la entidad, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), exhortó a la población a extremar precauciones al consumir alimentos preparados en la vía pública, ya que la comida se descompone más rápido por el calor, aumentando el riesgo de enfermedades diarreicas agudas.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 08:30 PM.
En Sonora y editada el 15/07/2026 08:33 PM.