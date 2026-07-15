Salud Sonora alerta por riesgo de enfermedades al consumir alimentos en la vía pública por el calor

El director de Inteligencia e Información en Salud de la SSP, Universo Ortiz Arballo, informó que las altas temperaturas hacen que las bacterias se reproduzcan en alimentos que deben estar refrigerados, como carnes, mariscos, lácteos y embutidos, los cuales pueden contaminarse en tan solo 15 a 30 minutos fuera de la cadena de frío.Por ello, recomendó que, al consumir alimentos en la calle, la población observe que los productos perecederos estén refrigerados o dentro de hieleras con suficiente hielo.Asimismo, pidió observar que el establecimiento mantenga buenas condiciones de higiene, además de reforzar hábitos como el lavado de manos antes de comer y la correcta desinfección de frutas y verduras.Destacó que, ante la presencia de diarrea, lo más importante es mantener una adecuada hidratación mediante Vida Suero Oral o líquidos suficientes y evitar la automedicación, pero si la persona presenta fiebre, vómito persistente, evacuaciones con sangre o diarrea abundante, se debe acudir de inmediato a una unidad de salud, especialmente si se trata de niñas y niños menores de cinco años.La SSP reiteró que disfrutar de alimentos preparados fuera de casa es posible siempre que se elijan establecimientos que garanticen un adecuado manejo higiénico de los productos y mantengan la cadena de frío, reduciendo así el riesgo de enfermedades gastrointestinales durante la temporada de calor.