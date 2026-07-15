Secretaría de Hacienda de Sonora recuerda horarios y opciones para realizar trámites fiscales

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Con el propósito de brindar mayores opciones de atención a las y los contribuyentes, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, mantiene abiertos los servicios de agencias y subagencias fiscales de lunes a viernes, además de ofrecer atención sabatina en seis municipios del estado.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 08:34 PM.
En Sonora y editada el 15/07/2026 08:37 PM.