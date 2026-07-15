Secretaría de Hacienda de Sonora recuerda horarios y opciones para realizar trámites fiscales

Las agencias y subagencias fiscales brindan servicio de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas. Asimismo, para facilitar la realización de trámites a quienes no pueden acudir durante los días hábiles, se ofrece atención los sábados de 9:00 a 13:00 horas en las oficinas ubicadas en Hermosillo (Subagencia CUM), Guaymas, Nogales, Navojoa, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón (5 de Febrero).Para orientación y atención al contribuyente sobre las dudas relacionadas con los trámites pueden comunicarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, a través de WhatsApp al (662) 316 9734, la línea telefónica 800 312 7011 o el correo electrónico infocontribuyente@haciendasonora.gob.mx.Se recuerda a las y los contribuyentes que también pueden consultar requisitos, costos, ubicaciones y realizar diversos trámites en línea a través del portal oficial de la Secretaría de Hacienda: https://hacienda.sonora.gob.mx.La Secretaría de Hacienda invita a la población a aprovechar las distintas opciones de atención disponibles y mantenerse informada a través de sus canales oficiales y de la Subsecretaría de Ingresos, donde se publica información actualizada sobre servicios, horarios y trámites.