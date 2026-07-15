USP Sonora anuncia convocatoria con maestría en seguridad y especialidad en ciberinteligencia

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Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación profesional y fortalecer las capacidades de quienes buscan contribuir al servicio público, la Universidad de la Seguridad Pública (USP) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora anuncia su convocatoria de ingreso para sus programas académicos de licenciatura, técnico superior universitario y posgrado.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/07/2026 08:23 PM.
En Sonora y editada el 15/07/2026 08:28 PM.