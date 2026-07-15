USP Sonora anuncia convocatoria con maestría en seguridad y especialidad en ciberinteligencia

La convocatoria estará disponible del 3 al 21 de agosto, periodo en el que las y los aspirantes podrán integrarse a una oferta educativa que contempla la Especialidad en Inteligencia y Ciberinteligencia, la Maestría en Seguridad Ciudadana y Justicia Cívica, el Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, así como la Licenciatura en Derecho. Además, la institución cuenta con becas y la opción de cursar los programas en modalidad en línea.El rector de la Universidad de la Seguridad Pública, Ellioth Romero Grijalva, destacó que la institución trabaja para brindar una formación académica de calidad que permita desarrollar profesionales con liderazgo, compromiso y vocación de servicio, capaces de responder a los desafíos actuales en materia de seguridad, justicia y atención a la ciudadanía.Señaló que la preparación continua representa una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo profesional y fortalecer las instituciones encargadas de brindar seguridad y justicia a la sociedad.La USP reafirma su compromiso de generar espacios educativos accesibles e innovadores. Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (662) 690 3700, extensiones 280 y 284, así como al (662) 401 9800 y (662) 400 6009.