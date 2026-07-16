Amplían los beneficios de “Borrón y Cuenta Nueva”

A partir de ahora, quienes liquiden la totalidad de su adeudo vehicular podrán acceder a un descuento del 100% en los recargos correspondientes a los últimos cinco años de adeudo, beneficio que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026. Esta medida refuerza los alcances del programa “Borrón y Cuenta Nueva”, brindando mayores facilidades para que las y los contribuyentes regularicen su situación vehicular.Además, continúa disponible la modalidad de pago por año, ofreciendo a las familias sonorenses una alternativa flexible para ponerse al corriente de acuerdo con sus posibilidades económicas.Los beneficios se aplican de manera automática al realizar el trámite de revalidación vehicular en el portal oficial de la Secretaría de Hacienda, así como a través de las agencias y subagencias fiscales del estado y en bancos y comercios autorizados. El único requisito es contar con una licencia de conducir vigente del estado de Sonora.El Gobierno de Sonora invita a la ciudadanía a aprovechar estos estímulos fiscales y regularizar su situación vehicular. Para mayor información o asistencia, las y los contribuyentes pueden comunicarse al 800 312 7011 o enviar un mensaje vía WhatsApp al (662) 316 9734. También pueden consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría de Hacienda y de la Subsecretaría de Ingresos.