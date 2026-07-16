Amplían los beneficios de “Borrón y Cuenta Nueva”

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Con el objetivo de brindar mayores facilidades a las y los contribuyentes para regularizar sus obligaciones vehiculares, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Hacienda, implementó un beneficio adicional dentro del programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:15 PM.
En Sonora y editada el 16/07/2026 08:20 PM.