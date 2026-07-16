Durazo y Sheinbaum alivian al campo con condonación de adeudos y descuentos en créditos

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El programa “Volver a Crecer” permitirá cancelar de forma total adeudos por 145 millones de pesos a mil 72 productores de 10 municipios del sur de Sonora. Además, otros 934 recibirán un descuento del 30% en sus créditos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:33 PM.
En Sonora y editada el 16/07/2026 08:42 PM.