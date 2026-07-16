Durazo y Sheinbaum alivian al campo con condonación de adeudos y descuentos en créditos

Con la liberación de adeudos para mil 72 productores sonorenses, descuentos del 30 por ciento en créditos y la entrega de infraestructura hidroagrícola en el ejido Tosopobampo, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño reafirmó su compromiso con el desarrollo del campo, mediante acciones que brindan certeza financiera, impulsan la productividad y mejoran las condiciones de las familias productoras.
El mandatario estatal, durante su gira de trabajo por Cajeme junto Julián Domínguez López, director general de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, destacó que en Sonora, el programa "Volver a Crecer" impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, permitirá la liberación total de deuda para mil 72 productores, de los cuales 214 son mujeres y 858 pequeños agricultores de 10 municipios del sur de la entidad, con un monto total de 145 millones de pesos.
Asimismo, 934 productores recibirán un descuento del 30 por ciento sobre el saldo de su deuda, equivalente a 383 millones de pesos.
Este finiquito que hoy damos tiene un valor, son 528 millones de pesos que benefician a dos mil seis productoras y productores sonorenses, pequeños productores, expresó.
Como parte de la gira de trabajo, el mandatario estatal entregó el equipamiento de un pozo en el ejido Tosopobampo, con capacidad de extracción de 95 litros por segundo y una profundidad de 117 metros, correspondiente a la segunda etapa del proyecto.
La obra beneficiará directamente a 24 productores y permitirá irrigar 156 hectáreas, con una inversión superior a 2.56 millones de pesos, aportados en partes iguales por los gobiernos estatal y federal, fortaleciendo el aprovechamiento del recurso hídrico y la productividad agrícola de la región.
Estuvieron presentes Claudia Fabiola Santa Cruz Avilés, presidenta municipal interina de Cajeme; Juan Manuel González Alvarado, encargado del despacho de la Sagarhpa; Rodolfo Castro Valdés, director general del Organismo de Cuenca Noroeste de Conagua; Mario Pablos Domínguez, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui; Raúl de Jesús Helenes Angulo, coordinador regional Noroeste de la Financiera Nacional de Desarrollo; y presidentas y presidentes municipales del sur del estado.