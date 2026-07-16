Emite CEPC recomendaciones ante pronóstico de lluvias y vientos fuertes

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias de moderadas a fuertes, con puntuales muy fuertes principalmente en las regiones norte, noroeste, oriente, centro y sierra de Sonora, mismas que podrán estar acompañadas de rachas intensas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.Asimismo, estas precipitaciones podrían provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como encharcamientos.De igual forma, persistirá un ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas que oscilarán entre 40 y 43 grados centígrados en municipios del noroeste y centro del estado, por lo que se mantiene el llamado a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y seguir las siguientes recomendaciones preventivas: