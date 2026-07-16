Emite CEPC recomendaciones ante pronóstico de lluvias y vientos fuertes

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El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que durante el resto de la semana continuarán las condiciones meteorológicas asociadas al monzón mexicano, el cual, en interacción con una vaguada en altura, favorecerá un incremento en el potencial de lluvias vespertinas sobre gran parte del estado.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:48 PM.
En Sonora y editada el 16/07/2026 08:55 PM.