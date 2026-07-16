Enfrentan proceso tras agresión contra agentes AMIC en Cajeme

Luisa Guadalupe “N” fue vinculada por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la conducta de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de comercio, así como atentado contra la seguridad de la comunidad.En tanto, José Miguel “N” fue vinculado por homicidio calificado con alevosía en grado de tentativa en número de cuatro, en agravio de agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), además de delitos contra la salud y atentado contra la seguridad de la comunidad.Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso datos de prueba relacionados con el aseguramiento de narcóticos en un domicilio, en la colonia Miravalle, entre ellos 15 envoltorios con metanfetamina, una bolsa con metanfetamina con peso de 24.248 gramos, un frasco con marihuana con peso de 37.15 gramos y 20 envoltorios más con metanfetamina.También se expuso la localización de básculas grameras, así como un chaleco táctico y un radio de comunicación con características similares a los utilizados por instituciones de seguridad, indicios relacionados con la probable comisión de delitos y el intento de evadir labores operativas.