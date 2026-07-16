Enfrentan proceso tras agresión contra agentes AMIC en Cajeme

...

El trabajo del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), permitió obtener la vinculación a proceso de Luisa Guadalupe “N” y José Miguel “N”, por delitos contra la salud, atentado contra la seguridad y tentativa de homicidio, hechos suscitados en Ciudad Obregón.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 09:01 PM.
En Sonora y editada el 16/07/2026 09:06 PM.