Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es legado de la 4T: Lorenia Valles

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En una gira por Bácum y San Ignacio Río Muerto, Lorenia Valles destacó los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui y aseguró que la Cuarta Transformación ha cumplido compromisos históricos con las comunidades indígenas.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/07/2026 08:21 PM.
En Sonora y editada el 16/07/2026 08:28 PM.