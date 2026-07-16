Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es legado de la 4T: Lorenia Valles

Durante su gira de trabajo en los municipios de Bácum y San Ignacio Río Muerto, para realizar las asambleas “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, la senadora con licencia Lorenia Valles expresó que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui es parte del legado de la Cuarta Transformación para las comunidades yaquis.
Un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador fue saldar una deuda histórica con el Pueblo Yaqui, que fue víctima del régimen porfirista y del neoliberalismo al ser despojado de sus tierras y del significado que éstas tienen para su cultura ancestral. Desde 2021 a la fecha, el Plan de Justicia ha recibido más de 18 mil millones de pesos, cuyos recursos se invierten en infraestructura social, programas de apoyo y el fortalecimiento de la economía local, dijo Valles Sampedro.
El pasado 9 de mayo, como parte de su agenda de trabajo por el estado, la presidenta de la República estuvo en San Ignacio Río Muerto para firmar un decreto más para la restitución de tierras, así como la inauguración del Comedor Escolar de la Niñez. Esta acción refleja la prioridad de la Cuarta Transformación en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas que integran la diversidad étnica del país, exclamó la sonorense.
Nuestro compromiso debe ser continuar este legado que ya dio sus primeros frutos, trabajando en el territorio y de cerca con la gente. Cuando estuve al frente del Sistema DIF Sonora participé en las asambleas para definir los primeros acuerdos del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, además de priorizar a los pueblos indígenas en la distribución de los programas alimentarios. El principio de la Cuarta Transformación es que, por el bien de todos, primero los pobres; y así seguiremos actuando, finalizó.