Congreso de Sonora mantiene trabajos pese a protesta, afirma Azalia Guevara

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La diputada local Azalia Guevara confirmó que los trabajos en el Congreso del Estado de Sonora mantienen su curso de cara al próximo periodo ordinario de septiembre, a la par que se da seguimiento estrictamente legal a la manifestación que prevalece a las afueras del recinto oficial en Hermosillo.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 17/07/2026 07:51 PM.
En Sonora y editada el 17/07/2026 07:54 PM.