Congreso de Sonora mantiene trabajos pese a protesta, afirma Azalia Guevara

Respecto al trabajo en comisiones y sesiones extraordinarias, la diputada por Nogales y Santa Cruz en el recinto legislativo de Sonora detalló que acciones han mantenido un ritmo constante de trabajo, donde recientemente sesionaron las comisiones de juventud, niñez y adolescentes, además de anticipar la celebración de una sesión extraordinaria para la próxima semana, al exponer que el receso actual no significa inactividad para los legisladores.Dijo que el objetivo es desahogar los temas e iniciativas enviados tanto por el gobierno estatal como federal para evitar la acumulación de trabajo antes de retomar las sesiones ordinarias en septiembre, por lo que se manifestó atenta al seguimiento correspondiente de su compromiso legislativo y social.Postura ante la manifestación en el CongresoRespecto a la protesta que se mantiene al exterior del edificio del Congreso del Estado, la legisladora indicó que las y los diputados ya regresaron al recinto y que el conflicto actual se encuentra en un debate jurídico.Azalia Guevara abordó la situación de un manifestante de la tercera edad, al aclarar que la persona, de más de 80 años y con más de 45 días al exterior del inmueble, se encuentra bajo un ayuno y no una huelga de hambre como tal. La diputada hizo un llamado a la sociedad para investigar a fondo lo que realmente sucede y solicitó respeto para la labor de los legisladores, al recordar el tiempo que tuvieron que trabajar fuera de las instalaciones.Explicó que el origen del conflicto radica en la exigencia de recursos económicos por parte de las manifestantes y aclaró que el Congreso y el gobierno no pueden liberar dichos fondos debido a que las instalaciones de las solicitantes no cumplen con los requisitos de Protección Civil, por lo que, para que el pliego petitorio proceda, es necesario que cumplan firmemente con los requerimientos legales exigidos.Azalia Guevara señaló que el tema se ha convertido en un “estira y afloja” en el que han intervenido actores políticos y de redes sociales, por tal motivo, reiteró que dejarán la resolución del problema estrictamente en manos de las autoridades y los tiempos jurídicos correspondientes.