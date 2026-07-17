Durazo y Gobierno Federal impulsan estrategia para atraer inversión a Sonora

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El mandatario estatal junto al secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, encabezó el Primer Encuentro del Comité Promotor de Inversiones de Sonora, con el objetivo de impulsar proyectos que generen desarrollo y bienestar para las familias sonorenses.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/07/2026 08:59 PM.
En Sonora y editada el 17/07/2026 09:09 PM.