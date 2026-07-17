Durazo y Gobierno Federal impulsan estrategia para atraer inversión a Sonora

Con el objetivo de fortalecer la cooperación entre el Gobierno de Sonora y el Gobierno de México para la atracción de inversiones estratégicas que impulsen el desarrollo económico y la generación de empleos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, acompañado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, encabezó el Primer Encuentro del Comité Promotor de Inversiones de Sonora.
Junto a representantes del sector empresarial y el secretario de Economía y Turismo de la entidad, Roberto Gradillas Pineda, integrantes del Comité Promotor de Inversiones de Sonora, y autoridades de los tres órdenes de gobierno, el mandatario estatal resaltó que la entidad pasa por uno de sus mejores momentos en materia de desarrollo económico, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a la confianza que las empresas nacionales e internacionales han mantenido en el estado.
Sonora ha decidido su lugar en la historia económica de México. Somos frontera con Estados Unidos, somos litoral sobre el Pacífico, somos el corredor natural del nearshoring, y ahora, gracias al trabajo constante de estos años, también somos garantía de resultados. No venimos a pedir un acto de fe. Venimos a poner sobre la mesa la evidencia de que Sonora cumple, indicó.
Ebrard reconoció el liderazgo de Sonora en la promoción de inversiones como una plataforma clave para el desarrollo económico del país con la llegada de nuevas industrias.Como resultado de las políticas públicas de promoción económica que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora ocupa el segundo lugar nacional en crecimiento de la industria manufacturera y el primer sitio entre los estados de la frontera norte, de acuerdo con indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De igual forma, la entidad lidera en la industria minera con casi mil millones de dólares registrados en exportaciones durante el primer trimestre del año.
Añadió que estas cifras son producto del fortalecimiento de la infraestructura estratégica del estado, con obras como la modernización del puerto de Guaymas, el desarrollo del parque solar de Puerto Peñasco, el más grande de América Latina, la mejora de la red carretera y la formación de talento especializado mediante programas de capacitación para jóvenes sonorenses en Taiwán, enfocados en industrias de alta tecnología.
Mencionó como un ejemplo de la confianza del sector productivo en la entidad la inversión de más de mil 253 millones de pesos realizada por GE Aerospace para modernizar su planta en Hermosillo, donde se fabrican componentes para motores de aeronaves con mano de obra altamente calificada.
El titular del Ejecutivo Estatal reconoció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando la coordinación permanente como vía fundamental para la consolidación de proyectos estratégicos que generan crecimiento económico, empleos, y mejores oportunidades para las familias sonorenses.