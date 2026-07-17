Programas de bienestar y Plan de Justicia Guarijío transforman la vida en Álamos: Lorenia Valles

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La legisladora federal con licencia reconoció que la 4T ha cumplido con compromisos del Plan de Justicia Guarijío.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/07/2026 08:52 PM.
En Sonora y editada el 17/07/2026 08:58 PM.