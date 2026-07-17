Programas de bienestar y Plan de Justicia Guarijío transforman la vida en Álamos: Lorenia Valles

En Álamos, más de la mitad de la población es beneficiaria de alguno de los programas federales de bienestar, a los cuales se agregaron nuevos programas impulsados por la presidenta de la República como la Pensión Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa. Me llena de gusto porque en el Senado reformamos la Constitución para reconocer los programas de apoyo como derechos del pueblo, aseguró Lorenia Valles.
El Plan de Justicia Guarijío representa un nuevo punto de partida para el bienestar de las comunidades guarijías. Junto a las autoridades tradicionales, el presidente López Obrador colocó la primera piedra de este plan, en tanto que la presidenta Claudia Sheibaum y el gobernador Alfonso Durazo han continuado con el cumplimiento de los compromisos, logrando una inversión acumulada de 600 millones de pesos en diferentes proyectos de infraestructura social, afirmó.
Gracias al Programa de Caminos Artesanales ya están funcionando los tramos Guajaray-Los Estrados y Aguaje de Chino-Mesa Colorada, que son de mucha utilidad porque conectan a las comunidades y facilitan el acceso de la población a los servicios de salud, educativos y de abasto. Es importante decir que los recursos públicos para su construcción fueron administrados por la misma gente, generando nuevos empleos en las comunidades y, por lo tanto, bienestar en lo hogares.