Lorenia Valles destaca avances de la Cuarta Transformación en el sur de Sonora

...

Durante una asamblea informativa en Etchojoa, la senadora con licencia afirmó que las reformas constitucionales, los programas de bienestar, los planes de justicia para pueblos indígenas y las acciones en materia hídrica representan avances para la transformación y el desarrollo social en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/07/2026 03:04 PM.
En Sonora y editada el 20/07/2026 03:20 PM.