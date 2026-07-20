Lorenia Valles destaca avances de la Cuarta Transformación en el sur de Sonora

“A casi ocho años del inicio de la Cuarta Transformación, nuestro proyecto de nación ha saldado varias deudas históricas con el pueblo de México. Por ejemplo, las reformas a la Constitución que se traducen nuevos derechos. También una distribución de los recursos públicos que prioriza la inversión en los programas de bienestar, los planes de justicia y la infraestructura social”, expresó la senadora con licencia Lorenia Valles.
En el marco de la asamblea informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, realizada el viernes pasado en el municipio de Etchojoa y donde también asistieron personas de Navojoa y Huatabampo, la aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora destacó diferentes acciones de los gobiernos de la Cuarta Transformación que benefician al sur del estado.
Ahora, Sonora no solo es ejemplo de desarrollo industrial y de riqueza en recursos naturales, sino de justicia social y bienestar para quienes menos tienen. Aquí comenzaron los planes de justicia para los pueblos indígenas, con los cuales se garantiza el bienestar de las comunidades comca’ac, guarijíos, mayos y yaquis. Compromiso que se cristalizó con la reforma al artículo 2° constitucional que aprobamos en el Senado para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, exclamó.
En el Senado creamos una nueva ley en materia hídrica para garantizar el acceso equitativo al agua, evitando el acaparamiento y su uso ilegal. Dicha ley respalda las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum para asegurar que todas las personas cuenten con agua para su consumo y para las actividades del campo, como la entrega que recientemente hizo de 30 títulos de concesión de agua a ejidatarios en Navojoa. De esto se trata la prosperidad compartida que impulsa la presidenta de la República, concluyó la sonorense.
En el Senado creamos una nueva ley en materia hídrica para garantizar el acceso equitativo al agua, evitando el acaparamiento y su uso ilegal. Dicha ley respalda las decisiones de la presidenta Claudia Sheinbaum para asegurar que todas las personas cuenten con agua para su consumo y para las actividades del campo, como la entrega que recientemente hizo de 30 títulos de concesión de agua a ejidatarios en Navojoa. De esto se trata la prosperidad compartida que impulsa la presidenta de la República, concluyó la sonorense.