Inicia operaciones la ruta de Mexicana entre el AIFA y Hermosillo

Sonora amplía su conectividad aérea con el inicio de operaciones de la nueva ruta de Mexicana entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Hermosillo, resultado de las gestiones encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la aerolínea del Estado mexicano e impulsar el desarrollo económico, turístico y comercial de la entidad.
Durante la llegada del primer vuelo de esta conexión aérea, se destacó que la ruta representa un paso importante en la estrategia del Gobierno de Sonora para acercar al estado con los principales centros de desarrollo del país, facilitar la movilidad de visitantes, empresarios y familias, e impulsar la competitividad regional.
Serán boletos más económicos que los que se presentan en otras líneas. Este vuelo va a venir a darnos una opción adicional, pero habla también del dinamismo económico que tiene el estado de Sonora, particularmente aquí, de la capital, sostuvo el gobernador Alfonso Durazo.
Esta conexión aérea es resultado de las gestiones encabezadas por el mandatario estatal, a través de la Secretaría de Economía y Turismo, a cargo de Roberto Gradillas Pineda, durante el Tianguis Turístico México 2026, celebrado en Acapulco, donde se firmó una carta de intención con directivos de Mexicana para hacer posible este enlace.
La apertura de este vuelo fortalece el proyecto de recuperación y expansión de Mexicana impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al tiempo que consolida la conectividad de Sonora con uno de los principales centros de enlace del país y genera nuevas oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión.
Asimismo, esta vía de comunicación complementa la estrategia estatal para fortalecer la infraestructura turística y la competitividad de Sonora, que incluye la modernización de las carreteras Hermosillo-Bahía de Kino y Sonoyta-Puerto Peñasco, así como la construcción y rehabilitación de los malecones de Guaymas-San Carlos, Puerto Peñasco, Huatabampito y El Cochórit.
Con la apertura de este nuevo enlace aéreo, el Gobierno de Sonora amplía las opciones de conectividad de la entidad, fortalece su competitividad y genera mejores condiciones para atraer turismo, inversiones y oportunidades de negocio, en coordinación con la estrategia del Gobierno de México para consolidar a Mexicana como una herramienta estratégica para el desarrollo nacional.