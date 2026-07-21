Inicia operaciones la ruta de Mexicana entre el AIFA y Hermosillo

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El nuevo vuelo operará de lunes a viernes y los domingos, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad aérea de Sonora, impulsar el turismo, el comercio y ofrecer una alternativa de transporte con tarifas competitivas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 12:46 PM.
En Sonora y editada el 21/07/2026 01:09 PM.