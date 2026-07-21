Lorenia Valles afirma que la 4T ha sacado a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza

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Durante una conferencia con aspirantes a la Coordinación de los Comités de la Transformación en Sonora, la senadora con licencia aseguró que los programas sociales, el aumento al salario mínimo y las obras públicas reflejan los resultados del proyecto de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 11:59 AM.
En Sonora y editada el 21/07/2026 12:06 PM.