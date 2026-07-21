Lorenia Valles afirma que la 4T ha sacado a 13.4 millones de mexicanos de la pobreza

“La Cuarta Transformación gobierna con hechos. Lo dije en mi segundo informe legislativo y en cada asamblea municipal: el logro más importante de los gobiernos de la transformación es que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, gracias a la política de aumento al salario mínimo y a los programas de bienestar”, afirmó la senadora con licencia Lorenia Valles Sampedro.
Lo anterior durante su participación en la conferencia de prensa con las y los aspirantes a la Coordinación de los Comités de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, donde Valles Sampedro también expresó que el objetivo de las asambleas “La Patria no se vende, se ama y se defiende” fue dialogar con la gente sobre los logros de la Cuarta Transformación y tomar nota de los retos para seguir garantizando el bienestar social.
El contraste de la Cuarta Transformación con el pasado es claro. Mientras el sello de los gobiernos neoliberales son obras que quedaron en el papel o sin terminar, en la 4T los compromisos se han traducido en bienestar: programas de apoyo que ya son derechos constitucionales y obras públicas que significan calidad de vida, como hospitales, escuelas, caminos artesanales e infraestructura hídrica, destacó la aspirante a coordinar los Comités de la Transformación.
El presidente López Obrador decía que el mejor diagnóstico social no es el que se elabora en un escritorio, sino el que se hace a partir del diálogo con la gente. Así surgieron los programas que forman parte del legado de la 4T, como los planes de justicia para los pueblos indígenas que en Sonora están saldando deudas históricas con los pueblos comca'ac, guarijío, mayo y yaqui gracias a una inversión acumulada de casi 21 mil millones de pesos. Esta es la virtud de trabajar a ras de suelo, manifestó.