Refuerzan en Sonora promoción del uso responsable del 9-1-1 y 089 durante vacaciones

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Personal del C5i y de la Policía Estatal recorren centrales de autobuses en diversos municipios, entre ellos Nogales, para orientar a la ciudadanía sobre el uso adecuado de las líneas de emergencia y denuncia anónima como parte del Operativo Verano 2026

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 12:25 PM.
En Sonora y editada el 21/07/2026 12:28 PM.