Refuerzan en Sonora promoción del uso responsable del 9-1-1 y 089 durante vacaciones

Con el compromiso de que las familias disfruten un periodo vacacional seguro, personal del área de Vinculación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Sonora continúa con acciones del Operativo Verano 2026, llevando información preventiva y orientación directa a las y los vacacionistas sobre el uso correcto de las líneas 9-1-1 y 089.
En coordinación con elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), el personal del C5i recorre centrales de autobuses en municipios como Caborca, Ciudad Obregón, Hermosillo, Agua Prieta, Navojoa, Nogales, entre otros, para acercar información útil que permita a la ciudadanía conocer cuándo y cómo utilizar correctamente estos servicios.
Durante las jornadas informativas se distribuye material preventivo y se orienta a las familias, visitantes y automovilistas sobre la importancia de realizar un uso responsable del 9-1-1, destinado exclusivamente para reportar emergencias que requieran la atención inmediata de las corporaciones de seguridad, protección civil o servicios médicos. Asimismo, se promueve el uso del 089 como un medio seguro y confidencial para realizar denuncias anónimas relacionadas con hechos delictivos.
Estas acciones forman parte de la estrategia de prevención y proximidad social que impulsa la SSPC Sonora durante el periodo vacacional, con el objetivo de fortalecer la cultura de la denuncia, fomentar el uso adecuado de los servicios de atención ciudadana y contribuir a que las familias disfruten de un verano seguro.
Por último, se reitera el llamado a la población para atender las recomendaciones de seguridad, respetar los señalamientos viales y hacer uso responsable de las líneas de emergencia, herramientas fundamentales para proteger la integridad, el patrimonio de las y los sonorenses, así como de quienes visitan la entidad durante esta temporada vacacional.