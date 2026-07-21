Sonora dispone de 144 refugios temporales para atender emergencias por lluvias y ciclones

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La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que los espacios, distribuidos en los 72 municipios, tienen capacidad para albergar a más de 23 mil personas y serán habilitados conforme evolucionen las condiciones meteorológicas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/07/2026 12:36 PM.
En Sonora y editada el 21/07/2026 12:39 PM.