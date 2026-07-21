Sonora dispone de 144 refugios temporales para atender emergencias por lluvias y ciclones

Con motivo de la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que el estado cuenta con 144 refugios temporales distribuidos estratégicamente en los 72 municipios, con capacidad para atender a 23 mil 424 personas, equivalentes a 5 mil 996 familias, en caso de ser necesario.
Estos espacios forman parte de la estrategia preventiva implementada en coordinación con los ayuntamientos y diversas dependencias de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de brindar protección y resguardo a la población que pudiera verse afectada por fenómenos hidrometeorológicos u otras situaciones de emergencia.
La CEPC mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, con el propósito de coordinar de manera oportuna las acciones de prevención, auxilio y atención a la ciudadanía cuando las condiciones así lo requieran.
Los refugios temporales cuentan con las condiciones necesarias para proporcionar alojamiento provisional y serán habilitados conforme a la evolución de las condiciones climáticas y las necesidades que se presenten en cada municipio.
Es importante señalar que un refugio temporal se considera activo a partir del momento en que ingresa al menos una persona. A partir de ese instante, las autoridades de los tres órdenes de gobierno competentes ponen en marcha los protocolos para su operación y atención de las personas resguardadas.
El Gobierno de Sonora exhorta a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de las autoridades municipales, así como atender las recomendaciones preventivas que se emitan de manera oportuna.
Asimismo, se recomienda identificar con anticipación el refugio temporal más cercano a su comunidad, elaborar un plan familiar de protección civil, preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, medicamentos, agua y artículos básicos, y evitar cruzar arroyos, ríos o zonas inundadas durante las lluvias.
El listado completo de los 144 refugios temporales se encuentra disponible para consulta de la ciudadanía a través de los canales oficiales de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en el siguiente enlace: https://share.google/OlnCS2EuF3K9r7EqB.
En caso de presentarse alguna situación de riesgo, la ciudadanía puede reportarla de inmediato al número de emergencias 9-1-1, para que las autoridades brinden la atención correspondiente.