Aseguran mas de tres toneladas de metanfetamina en Puerto Peñasco; hay un detenido

La Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, reconoció el trabajo de inteligencia e investigación realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), que permitió el aseguramiento de más de tres toneladas de metanfetamina en el municipio de Puerto Peñasco.
Durante la sesión de la Mesa Estatal de Seguridad se destacó la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, así como la labor de la SSPC y la FGR, cuyas acciones derivaron en este importante golpe contra las estructuras del crimen organizado y evitaron que millones de dosis de droga llegaran a las calles.
En el operativo fueron asegurados 60 sacos que contenían mil 080 recipientes de plástico con una sustancia granulada y cristalina con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de tres mil 024 kilogramos. Asimismo, fue detenido David “N”, quien transportaba la droga en un tractocamión con semirremolque sobre la carretera Puerto Peñasco-Sonoyta.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño reiteró el reconocimiento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Fiscalía General de la República por su profesionalismo, capacidad de investigación y coordinación operativa, acciones que fortalecen la estrategia nacional y estatal de combate al crimen organizado.
La Mesa Estatal de Seguridad, encabezada diariamente por el mandatario estatal con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, mantiene una coordinación permanente para fortalecer la paz, la tranquilidad y la seguridad de las y los sonorenses, mediante acciones conjuntas de prevención, inteligencia e investigación.
Lo asegurado y la persona detenida fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad responsable de integrar la carpeta de investigación correspondiente.