Aseguran mas de tres toneladas de metanfetamina en Puerto Peñasco; hay un detenido

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El decomiso, resultado de labores de inteligencia de la SSPC y la FGR, permitió el aseguramiento de más de tres mil kilogramos de droga y la detención de un hombre que la transportaba en un tractocamión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 11:33 AM.
En Sonora y editada el 22/07/2026 11:35 AM.