DIF Sonora abre convocatoria para el Reconocimiento Sahuaro 2026

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Las postulaciones permanecerán abiertas del 16 de julio al 7 de agosto y buscan reconocer a personas mayores cuya labor social, trayectoria y aportaciones han dejado huella en sus comunidades.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 10:32 AM.
En Sonora y editada el 22/07/2026 10:40 AM.