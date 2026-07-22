DIF Sonora abre convocatoria para el Reconocimiento Sahuaro 2026

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Sonora) lanzó la convocatoria para participar en el Reconocimiento Sahuaro 2026, “Homenaje a las y los grandes”.
A través de esta iniciativa, el Gobierno de Sonora busca reconocer a personas cuya trayectoria de vida, labor social y contribución al desarrollo de sus comunidades representan un ejemplo para las nuevas generaciones, además de distinguir a quienes impulsan acciones en beneficio de las personas adultas mayores, fortaleciendo una cultura de respeto, participación e integración.
Diana Zazueta, encargada de despacho de la Dirección General del Sistema DIF Sonora, informó que esta convocatoria representa una oportunidad para que la ciudadanía postule a personas cuyas historias de vida reflejan esfuerzo, perseverancia, compromiso social y aportaciones relevantes en distintos ámbitos, contribuyendo a visibilizar el papel fundamental que desempeñan las personas mayores en la construcción de una sociedad más solidaria.
Las postulaciones podrán realizarse a través del portal https://reconocimientosahuaro.dif.gob.mx, donde estarán disponibles las bases, requisitos y el formulario de registro. El periodo de recepción de candidaturas permanecerá abierto del 16 de julio al 7 de agosto.
La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 28 de agosto, en el marco del Día de las Personas Mayores. La selección de las y los galardonados se realizará con base en los méritos y la trayectoria de cada candidatura, por lo que no se considerará el número de votos obtenidos durante el proceso.
Las categorías de esta edición son: Solidario Mayor, Compañero Aliado, Vida Ejemplar, Gran Triunfador, Premio a la Edad de Oro y Mérito a la Trayectoria, en las áreas cultural, artística, científica, deportiva, social y educativa.
Con esta convocatoria, el Sistema DIF Sonora invita a los 72 municipios del estado a sumarse a esta iniciativa, promoviendo la postulación de personas adultas mayores cuyo legado y contribuciones continúan inspirando a las presentes y futuras generaciones.