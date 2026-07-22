Lorenia Valles destaca nueva ruta de Mexicana como impulso al turismo y la economía de Sonora

“La nueva ruta aérea de Mexicana de Aviación que conectará a Hermosillo con la Ciudad de México, a través de los Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, es ejemplo de la prioridad de los gobiernos de la Cuarta Transformación para consolidar a nuestro estado como un destino turístico y de negocios”, aseguró Lorenia Valles.
Luego de que este lunes 20 de julio fuera inaugurado el vuelo AIFA-Aeropuerto de Hermosillo-AIFA, la senadora de la República con licencia reconoció el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alfonso Durazo para fortalecer la conectividad aérea entre la Ciudad de México y Sonora.
En la Cuarta Transformación se ha priorizado una política de infraestructura y de transporte que garantiza la movilidad de las personas a bajo costo. La construcción y modernización de carreteras y de aeropuertos, así como el nuevo sistema de trenes de pasajeros, contribuye a la conectividad, el comercio, el turismo y la movilidad. Igualmente, la compra que el gobierno mexicano hizo de Mexicana de Aviación tuvo el propósito de ofrecer a la gente alternativas de vuelos más económicos, declaró Valles Sampedro.
En los últimos años se ha hablado más de Sonora, no solo por los destinos turísticos de playa únicos que posee esta región del país, sino por su riqueza en recursos naturales y la ubicación estratégica para el comercio internacional que hacen de nuestro estado un lugar atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras. Por ello, es importante que existan más vuelos que conecten a Sonora con México y el mundo, concluyó Lorenia Valles.
En los últimos años se ha hablado más de Sonora, no solo por los destinos turísticos de playa únicos que posee esta región del país, sino por su riqueza en recursos naturales y la ubicación estratégica para el comercio internacional que hacen de nuestro estado un lugar atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras. Por ello, es importante que existan más vuelos que conecten a Sonora con México y el mundo, concluyó Lorenia Valles.