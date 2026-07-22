Lorenia Valles destaca nueva ruta de Mexicana como impulso al turismo y la economía de Sonora

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La senadora con licencia afirmó que el vuelo entre Hermosillo y el AIFA fortalece la conectividad del estado, facilita la movilidad y abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico, comercial y de inversión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 09:31 AM.
En Sonora y editada el 22/07/2026 09:34 AM.