Nacen 73 ejemplares en el Centro Ecológico de Sonora durante el primer semestre de 2026

Como parte de las acciones de conservación y bienestar animal que ha impulsado el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en el Centro Ecológico de Sonora “Dr. Samuel Ocaña García” durante el primer semestre de 2026 se registró el nacimiento de 73 ejemplares de distintas especies, con lo cual el estado reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad.
El titular del Ejecutivo estatal señaló que al cierre de junio, el Centro Ecológico alberga 103 especies, con una población de 898 organismos, consolidándose como uno de los espacios más importantes del noroeste del país para la protección, preservación y educación ambiental.
Este resultado refleja el trabajo permanente que se impulsa desde la administración estatal para garantizar el bienestar de la fauna bajo cuidado profesional, mediante programas de medicina preventiva, alimentación especializada, enriquecimiento ambiental y monitoreo constante de las especies, indicó el gobernador Alfonso Durazo.
Adicionalmente, el Gobierno de Sonora ha fortalecido la coordinación con autoridades ambientales federales para brindar atención a ejemplares de fauna silvestre que necesitan resguardo temporal.
En la actualidad, el Centro Ecológico tiene bajo su cuidado 82 organismos de 25 especies, los cuales son canalizados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), donde reciben atención veterinaria, alimentación y cuidados especializados para favorecer su recuperación.
Mediante estas acciones, el Gobierno de Sonora consolida una política ambiental orientada a la protección de la vida silvestre, la conservación del patrimonio natural y el fortalecimiento de espacios que fomentan el respeto y la valoración de la biodiversidad entre las y los sonorenses.