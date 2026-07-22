Planta solar de Puerto Peñasco financia subsidio eléctrico para familias de Sonora: Durazo

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El gobernador Alfonso Durazo informó que la operación de las dos primeras etapas de la planta fotovoltaica permite generar recursos para mantener el subsidio de energía eléctrica en los 72 municipios del estado durante el verano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/07/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 22/07/2026 10:46 AM.