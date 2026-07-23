Llama Lorenia Valles a regular redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes

“Reconozco la reflexión que la presidenta Claudia Sheinbaum está liderando a nivel nacional sobre el impacto del uso excesivo de las redes sociales en la población infantil y juvenil, para tomar conciencia de las afectaciones a su salud mental y aprendizaje. Como madre me conforta que este tema sea una prioridad del Gobierno de México, y que incluya la participación de autoridades, empresas tecnológicas, especialistas en la materia y familias”, aseguró la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Luego de que la presidenta de la República abordara este tema en su conferencia matutina del pasado lunes 20 de julio, con la participación de la Secretaría de Educación Pública y de la UNESCO, la legisladora con licencia mencionó que en otros países se están tomando medidas para contrarrestar el uso nocivo de las nuevas tecnologías.
Países como Australia, Indonesia, Malasia y Francia son pioneros en la implementación de medidas legislativas para contener las afectaciones de los teléfonos celulares y las redes sociales en menores de 16 años. En Estados Unidos están en curso varios juicios contra las grandes tecnológicas por posibles violaciones a los derechos de niñas y niños. Es importante que en México se discuta este tema, pero no desde la prohibición, sino la regulación, pues las tecnologías forman parte del desarrollo de las nuevas generaciones, explicó.
En la primera iniciativa propuse reformar el articulo 4.° constitucional para garantizar el interés superior de la niñez en el espacio digital. En la segunda plantee regular el uso de las redes sociales en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la corresponsabilidad de las autoridades del Estado, las empresas tecnológicas y las familias. En la tercera iniciativa propuse adicionar la Ley General de Educación para promover el uso responsable de los teléfonos celulares en las escuelas de educación básica, explicó.
Sonora es la entidad federativa con mayor acceso a internet, lo cual contribuye a que las personas ejerzan plenamente sus derechos a la educación, a la información y a la cultura. No obstante, también nos compromete a promover un uso de las tecnologías digitales más adecuado, responsable, acompañado y acorde a la edad de nuestras hijas e hijos, concluyó.
Sonora es la entidad federativa con mayor acceso a internet, lo cual contribuye a que las personas ejerzan plenamente sus derechos a la educación, a la información y a la cultura. No obstante, también nos compromete a promover un uso de las tecnologías digitales más adecuado, responsable, acompañado y acorde a la edad de nuestras hijas e hijos, concluyó.