Llama Lorenia Valles a regular redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes

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La senadora con licencia respaldó la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para analizar el impacto de las redes sociales en menores y recordó que presentó tres iniciativas para regular el uso de celulares y plataformas digitales, priorizando la protección de la infancia sin recurrir a prohibiciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 10:09 AM.
En Sonora y editada el 23/07/2026 10:14 AM.