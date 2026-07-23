Médico en Casa de Isssteson brinda casi 7 mil 500 consultas en un año

El Gobierno de Sonora, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), informó que el programa “Médico en Casa” ha brindado siete mil 496 consultas de atención en salud tan solo en el periodo de junio de 2025 a junio de 2026.
Creado en Hermosillo en marzo de 2023, este programa actualmente brinda consultas médicas, de psicología, nutrición y toma de muestras para laboratorio en 12 ciudades de Sonora, atendiendo a más de 800 derechohabientes que, por cuestiones de salud, no pueden trasladarse a módulos, Centros Integrales de Atención a la Salud u hospitales del Instituto.
De acuerdo con el registro de servicios otorgados en el periodo del último año, se han tomado también 739 muestras de laboratorio en seguimiento a los cuidados de salud de las y los derechohabientes beneficiados con este programa.
“Médico en Casa” se encuentra activo también en las ciudades de Guaymas-Empalme, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Cananea, Agua Prieta, Naco, Caborca, San Luis Río Colorado, Nogales y Magdalena, atendiendo regiones aledañas de dichos municipios.
El programa se suma a acciones como Telemedicina, con las cuales se acercan los servicios que brinda Isssteson a derechohabientes que requieren del seguimiento puntual de enfermedades.