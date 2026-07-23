Médico en Casa de Isssteson brinda casi 7 mil 500 consultas en un año

...

El programa ha otorgado 7 mil 496 consultas y 739 tomas de muestras de laboratorio entre junio de 2025 y junio de 2026, beneficiando a más de 800 derechohabientes en 12 municipios de Sonora que no pueden trasladarse a una unidad médica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 09:59 AM.
En Sonora y editada el 23/07/2026 10:03 AM.