La Sauceda crecerá con un mirador y 170 nuevas hectáreas para actividades al aire libre

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El Gobierno de Sonora anunció una nueva etapa del rescate del Bosque Urbano La Sauceda, que incluirá la integración del Cerro de la Cementera con senderos, rutas para ciclismo y un mirador escénico para fortalecer la oferta recreativa y turística

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 09:38 AM.
En Sonora y editada el 23/07/2026 09:44 AM.