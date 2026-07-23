La Sauceda crecerá con un mirador y 170 nuevas hectáreas para actividades al aire libre

El Bosque Urbano La Sauceda se reconoce como el espacio público y gratuito para el encuentro, la recreación y la convivencia de las familias sonorenses, y se ha convertido en el lugar de preferencia para habitantes tanto de Hermosillo como de otras ciudades del estado, con una amplia oferta de actividades culturales, recreativas, deportivas y de educación ambiental para personas de todas las edades.
Como parte de la siguiente etapa del proyecto de rescate de La Sauceda, que impulsa el gobierno de Alfonso Durazo Montaño, se trabaja en el Cerro de la Cementera, el cual ya se encuentra anexado al polígono del Área Natural Protegida del parque para contar con 170 hectáreas adicionales en donde se construirá un mirador escénico como atractivo turístico. En total, se conformará de 210 hectáreas integradas por el área del cerro y el bosque urbano.
Estará orientado a las personas que disfrutan de las actividades al aire libre. Este nuevo espacio tendrá también senderos para caminatas, caminos para ciclismo, además de sanitarios y locales comerciales, ampliando la oferta de recreación para quienes buscan experiencias en contacto con la naturaleza.
El parque ofrece una programación permanente que incluye talleres, conciertos, presentaciones artísticas, actividades infantiles, educación ambiental, activación física y diversas experiencias para el disfrute de niñas, niños, jóvenes y adultos.
La ciudadanía puede consultar las redes sociales oficiales del Bosque Urbano La Sauceda, donde se publica de manera continua la cartelera con todas las actividades y eventos disponibles para el público.
En seguimiento a las acciones de recuperación de espacios emblemáticos por el Gobierno de Sonora, se habilitan lugares y parques públicos accesibles y de calidad que promuevan la convivencia, el bienestar y el sentido de comunidad, ofreciendo alternativas gratuitas para la recreación, el aprendizaje, el deporte y la cultura en beneficio de las familias sonorenses.