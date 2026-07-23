Sonora logra cero homicidios dolosos el 21 de julio por coordinación de seguridad

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El Gobierno del Estado informó que el 21 de julio no se registraron víctimas de homicidio doloso en la entidad, resultado que atribuyó a la estrategia coordinada de seguridad y al fortalecimiento de las corporaciones estatales y federales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/07/2026 09:03 AM.
En Sonora y editada el 23/07/2026 09:10 AM.