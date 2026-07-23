Sonora logra cero homicidios dolosos el 21 de julio por coordinación de seguridad

Sonora registró cero víctimas de homicidio doloso durante el 21 de julio, resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño y del trabajo coordinado de la Mesa Estatal de Seguridad. La jornada coincidió con el día de menor incidencia de homicidios en el país en los últimos ocho años, al reportarse únicamente 21 casos a nivel nacional, de acuerdo con cifras preliminares de las fiscalías estatales y dependencias federales.
Este resultado fortalece la tendencia de reducción sostenida de la violencia en la entidad, que pasó de ocupar el cuarto lugar nacional en homicidio doloso al inicio de la actual administración a situarse actualmente por debajo de la media nacional, gracias al fortalecimiento institucional, la coordinación operativa y las acciones de inteligencia para combatir a los principales generadores de violencia.
El contraste con las condiciones en las que se recibió el estado es significativo. En septiembre de 2021, al inicio de la actual administración, Sonora se encontraba en el cuarto lugar nacional en homicidio doloso y enfrentaba altos niveles de violencia, además de capacidades institucionales y operativas limitadas para atender este fenómeno.
Mediante la implementación de una política de seguridad coordinada y el fortalecimiento de las instituciones, la entidad avanzó hasta ubicarse en el lugar 14 nacional y por debajo de la media del país en la incidencia de homicidio doloso, reflejo de una tendencia sostenida a la baja.
Uno de los resultados más relevantes se presentó entre septiembre de 2024 y junio de 2026, periodo en el que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 63%. Esta reducción muestra los avances alcanzados a partir de una estrategia común, con objetivos definidos, seguimiento permanente e intervención coordinada de las autoridades responsables de la prevención, investigación y procuración de justicia.
La Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador Alfonso Durazo, mantiene una coordinación diaria entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal de Seguridad Pública, la Fiscalía General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades municipales.
Esta coordinación ha permitido integrar las capacidades de cada institución, evitar esfuerzos aislados y atender los hechos delictivos mediante acciones sustentadas en el análisis, la inteligencia y la investigación, respetando las atribuciones de cada corporación.
De forma paralela, el Gobierno de Sonora ha fortalecido a la Policía Estatal de Seguridad Pública mediante el crecimiento de su estado de fuerza, la incorporación de nuevas unidades, el mejoramiento del equipamiento y la profesionalización de sus integrantes.
En septiembre de 2021, la corporación estatal contaba con menos de mil elementos. Actualmente dispone de una fuerza superior a los dos mil policías, lo que permite ampliar la presencia preventiva, reforzar la vigilancia y contar con una mayor capacidad de atención en las distintas regiones de la entidad.
Los trabajos desarrollados en Sonora se encuentran alineados con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que junto con el trabajo permanente de la Mesa Estatal de Seguridad, ha permitido fortalecer la presencia institucional, mejorar las capacidades operativas y avanzar en la disminución de los delitos de alto impacto en Sonora.
El registro de cero víctimas de homicidio doloso durante el 21 de julio representa un indicador favorable dentro de esta tendencia. Las instituciones de seguridad mantendrán la coordinación operativa, el intercambio de información y el fortalecimiento de las corporaciones para consolidar los avances y continuar protegiendo a las familias sonorenses.