Aseguran 81 armas largas y más de 274 mil cartuchos en San Luis Río Colorado

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Un operativo conjunto de la Mesa Estatal de Seguridad permitió decomisar un arsenal que incluía cuatro ametralladoras, cientos de cargadores, un vehículo con reporte de robo y un inmueble, en un golpe a la delincuencia organizada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/07/2026 02:23 PM.
En Sonora y editada el 24/07/2026 02:29 PM.