Mejora percepción de seguridad entre habitantes de Nogales

La estrategia integral de seguridad encabezada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las instituciones de los tres órdenes de gobierno, continúa reflejando resultados positivos en Sonora, al registrar una mejora en la percepción ciudadana, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente a junio de 2026.
En Hermosillo, el 56.8 por ciento de habitantes afirmaron sentirse seguros, el nivel más favorable registrado en la capital. Este resultado fue acompañado por una disminución de 17.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, al pasar de 61 por ciento al cierre de 2025 a 43.2 por ciento en junio de 2026, la mayor reducción entre las ciudades sonorenses evaluadas.
Nogales refrendó su posición como la ciudad con la mejor percepción de seguridad en Sonora. De acuerdo con la ENSU, el 61.2 por ciento de la población manifestó sentirse segura, mientras que la percepción de inseguridad se ubicó en 38.8 por ciento, el indicador más bajo entre los municipios del estado incluidos en la medición.
En el caso de Ciudad Obregón, la tendencia anual continúa a la baja en la percepción de inseguridad como resultado de las acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. En la medición de junio de 2026, este indicador se ubicó en 82.4 por ciento, por debajo del 88.0 por ciento registrado en diciembre de 2025.
Los resultados publicados por el INEGI respaldan los avances de la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, basada en la coordinación permanente entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la paz, reducir la incidencia delictiva y generar mejores condiciones de tranquilidad para las familias sonorenses.