Mejora percepción de seguridad entre habitantes de Nogales

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La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI coloca a Nogales como el municipio de Sonora con la mayor percepción de seguridad entre su población

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/07/2026 05:45 PM.
En Sonora y editada el 24/07/2026 05:47 PM.