Invitan a disfrutar las playas de Sonora durante estas vacaciones de verano

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Economía y Turismo (SETUR), invita a las familias sonorenses, así como a visitantes nacionales e internacionales, a disfrutar de la temporada vacacional de verano con la riqueza natural de los principales destinos de playa.
Sonora fortalece su oferta turística con proyectos estratégicos como los nuevos malecones de Huatabampito y Playa El Cochórit, en Empalme, infraestructura que impulsa el desarrollo de las comunidades costeras y enriquece la experiencia de quienes visitan los destinos de playa del estado.
El estado ofrece una amplia variedad de destinos, desde las playas y actividades acuáticas de Puerto Peñasco, el paisaje natural y la oferta gastronómica de San Carlos, la cercanía y tranquilidad de Bahía de Kino, hasta el encanto de Huatabampito y la renovada imagen de El Cochórit, que hoy se posicionan como nuevas opciones para el turismo familiar.
El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, invitó a las y los visitantes a recorrer el estado durante este verano, disfrutar y conocer las maravillas naturales, culturales y gastronómicas que hacen de Sonora un destino de experiencias inolvidables.
Sonora vive un gran momento turístico gracias al impulso que el gobernador Alfonso Durazo ha dado al desarrollo de infraestructura que fortalece nuestros destinos; hoy contamos con playas más atractivas, seguras y con mejores servicios para recibir a quienes buscan vivir experiencias inolvidables, por ello reiteramos la invitación a descubrir todo lo que Sonora tiene para ofrecer durante estas vacaciones, destacó.