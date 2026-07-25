Invitan a disfrutar las playas de Sonora durante estas vacaciones de verano

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El Gobierno del Estado destacó la oferta turística de destinos como Puerto Peñasco, San Carlos, Bahía de Kino, Huatabampito y El Cochórit, e invitó a las familias a recorrerlos de manera responsable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 09:56 AM.
En Sonora y editada el 25/07/2026 10:05 AM.