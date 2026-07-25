Lorenia Valles destaca a los mercados como parte del patrimonio e identidad de Sonora

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La senadora con licencia reconoció la inversión estatal para rehabilitar mercados municipales y afirmó que estos espacios fortalecen la economía local, la convivencia y las tradiciones sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 10:05 AM.
En Sonora y editada el 25/07/2026 10:17 AM.