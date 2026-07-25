Lorenia Valles destaca a los mercados como parte del patrimonio e identidad de Sonora

“Los mercados públicos tienen vida propia: son tradición y ejemplo de esfuerzo, comercio justo y solidaridad. Como lugares de encuentro, los mercados también son espacios fundamentales para la vida en comunidad y muestran parte de nuestro patrimonio cultural, aquí se encuentra la historia de Sonora”, dijo la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Luego de visitar el Mercado Municipal Núm. 1 de Hermosillo, donde platicó con locatarias y locatarios de este mercado ubicado en el centro de la capital de Sonora, Valles Sampedro reconoció a la administración del gobernador Alfonso Durazo por invertir recursos del presupuesto estatal en la recuperación de los espacios públicos.
El Gobierno de Sonora invirtió 167 millones de pesos en la remodelación de los mercados municipales de Hermosillo, Guaymas y Navojoa, lo cual es muestra de que los recursos públicos se invierten con justicia social. Este el sello distintivo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que cada obra pública beneficie directamente a la gente, ya sea incentivando la economía, el acceso a servicios y la construcción de comunidad, aseguró.
Cuando estudié la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en el CESUES, un maestro decía que para conocer un lugar es importante visitar sus mercados porque puedes platicar con las personas que viven ahí y, desde luego, disfrutar de la experiencia gastronómica de la región, pues en los mercados está la cocina tradicional.