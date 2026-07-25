Sonora reanudará exportación de ganado a Estados Unidos por Agua Prieta

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A partir del 24 de agosto se reabrirá el cruce de ganado por la estación cuarentenaria de Agua Prieta-Douglas, convirtiendo a Sonora en el primer estado del país en retomar las exportaciones hacia Estados Unidos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/07/2026 09:13 AM.
En Sonora y editada el 25/07/2026 09:15 AM.