Angélica Burgos entrega apoyos a familias afectadas de la colonia Colosio

Cerca de tres decenas de familias de la colonia Colosio, fueron beneficiadas con paquetes alimentarios, medicinas, material para limpieza general y kits de higiene personal, informó Angélica Burgos.
La coordinadora en Nogales del organismo Mujeres al 100, indicó del trabajo realizado en coordinación con el comité de Jóvenes al 100 y el equipo juvenil del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).
Este día regresamos a la colonia Colosio para traer el material que nos solicitaron...siendo varias despensas para las familias, paquetes de higiene personal y general, así como medicinas específicas para ciertos padecimientos, explicó.
Este día regresamos a la colonia Colosio para traer el material que nos solicitaron...siendo varias despensas para las familias, paquetes de higiene personal y general, así como medicinas específicas para ciertos padecimientos, explicó.
En esta entrega se sumaron los fundadores del movimiento, reconoció, quienes estaban haciendo labores de brigadeo repartiendo el periódico Regeneración, pero nos acompañaron en esta entrega de apoyos.
Ante la respuesta de la comunidad, el equipo de Mujeres al 100 siguen haciendo recorridos por las colonias...detectando las necesidades para canalizar las donaciones de la ciudadanía a las familias afectadas, manifestó.
Ante la respuesta de la comunidad, el equipo de Mujeres al 100 siguen haciendo recorridos por las colonias...detectando las necesidades para canalizar las donaciones de la ciudadanía a las familias afectadas, manifestó.
El centro de acopio está instalado en las oficinas de la organización Mujeres al 100, agregó, ubicado en el bulevar El Greco #285, en donde pueden entregar las donaciones en horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde.