Angélica Burgos entrega apoyos a familias afectadas de la colonia Colosio

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La coordinadora de Mujeres al 100 encabezó la distribución de despensas, medicamentos, artículos de limpieza y kits de higiene para cerca de 30 familias damnificadas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/07/2026 01:51 PM.
En Sonora y editada el 27/07/2026 01:59 PM.