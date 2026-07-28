Declaran aptas las playas de Sonora para estas vacaciones de verano

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La Secretaría de Salud informó que las 13 playas monitoreadas en seis municipios cumplen con los estándares sanitarios, por lo que son seguras para actividades recreativas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 09:58 AM.
En Sonora y editada el 28/07/2026 10:04 AM.