Investigan derrame químico tras descarrilamiento de tren en Naco

El descarrilamiento de un tren de carga en el municipio de Naco, Sonora, movilizó a autoridades ambientales y de protección civil luego del derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia química utilizada en procesos industriales.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que realiza acciones de inspección y evaluación tras la emergencia ambiental derivada del descarrilamiento de varias unidades de un tren de carga de Ferromex, ocurrido durante la madrugada del 26 de julio en las inmediaciones del rancho potrero “El Cobre”, en el ejido Cuauhtémoc.
Tras el reporte del accidente, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil acudió al sitio, donde ya se encontraban cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas. Durante la inspección inicial se confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del descarrilamiento.
Como parte de la atención de la contingencia, la Conagua realizó monitoreos y muestreos en agua y suelo para identificar posibles impactos ambientales, mientras autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen la coordinación de las acciones de atención e investigación.
De manera preliminar, se informó que el derrame no representa un riesgo inmediato para la población. Sin embargo, la Profepa continuará con las diligencias de inspección para determinar la magnitud de los daños ambientales y, en su caso, ordenar las medidas de urgente aplicación e iniciar las acciones legales y administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente.