Investigan derrame químico tras descarrilamiento de tren en Naco

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Autoridades ambientales y de Protección Civil atienden la contingencia provocada por el derrame de aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio, mientras se evalúan los posibles impactos al medio ambiente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 10:17 AM.
En Sonora y editada el 28/07/2026 10:23 AM.