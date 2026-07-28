Lorenia Valles destaca obras y programas impulsados por la 4T en Hermosillo

Desde la ciudad de Hermosillo, la senadora de la República con licencia Lorenia Valles declaró que los gobiernos de la Cuarta Transformación han saldado varias deudas de los gobiernos anteriores con las y los hermosillenses.
Nuestro gobernador, el Dr. Alfonso Durazo, no quitó el dedo del renglón hasta poner en marcha dos obras que son esenciales para la capital: la modernización de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino, que garantizará la movilidad segura entre la costa y la ciudad gracias a su ampliación a cuatro carriles; y la recuperación del Bosque Urbano La Sauceda, un espacio público importante para la recreación y la convivencia saludable, explicó.
Desde luego, la reducción de las tarifas eléctricas es un logro de la 4T. El subsidio eléctrico permanente es parte del legado del presidente López Obrador y del gobernador Alfonso Durazo, y la presidenta Claudia Sheinbaum no ha escatimado un solo peso para continuar con este compromiso. Desde 2024, el apoyo se amplió a siete meses comenzando en abril para terminar en octubre, lo cual se observa en los descuentos en los recibos de luz durante esta temporada, agregó Valles Sampedro.
El Plan México y el Plan Sonora de Energías Sostenibles consideran a Hermosillo como una zona económica prioritaria en la nueva política de desarrollo industrial. La construcción del Polo de Bienestar en el sur de la ciudad detonará la economía con el impulso de las industrias de semiconductores, electromovilidad y energía, lo cual dará lugar a nuevas fuentes de empleo y oportunidades, finalizó.