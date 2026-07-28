Lorenia Valles destaca obras y programas impulsados por la 4T en Hermosillo

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La senadora con licencia aseguró que proyectos de infraestructura, el subsidio permanente a la tarifa eléctrica y el futuro Polo de Desarrollo Económico representan avances para la capital sonorense

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 09:47 AM.
En Sonora y editada el 28/07/2026 09:58 AM.