Refuerzan en Sonora campaña para prevenir el gusano barrenador del ganado

...

Autoridades estatales y el sector ganadero iniciaron una estrategia de capacitación y vigilancia que recorrerá la entidad para proteger el estatus zoosanitario y fortalecer la próxima reapertura de las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/07/2026 03:29 PM.
En Sonora y editada el 28/07/2026 03:33 PM.