Refuerzan en Sonora campaña para prevenir el gusano barrenador del ganado

Con el objetivo de mantener el estatus zoosanitario que distingue a la entidad, el Gobierno de Sonora a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y SADER, dio el banderazo de salida a la Campaña de Divulgación y Capacitación para la Prevención del Gusano Barrenador del Ganado.
Bajo la premisa de que “la prevención es nuestra mejor defensa”, el evento de arranque tuvo lugar en la Asociación Ganadera Local de Navojoa, encabezado por el encargado de despacho de SAGARHPA, Juan González Alvarado, y el presidente de la UGRS, Juan Ochoa Valenzuela, rumbo a lo que será la reapertura de exportación de ganado hacia Estados Unidos desde Sonora, programada para el 24 de agosto próximo.
Hay que recordar que tenemos gusano barrenador ya en el estado de Sinaloa, igualmente por Chihuahua; tenemos que reforzar nuestra sanidad y tener informado a todo nuestro gremio ganadero para cualquier sospecha o cualquier situación de este tipo. Hoy comenzamos, pero estaremos por todo el estado, manifestó Juan Ochoa Valenzuela.
Juan González Alvarado, titular de SAGARHPA en el estado, destacó que Sonora se mantiene libre de casos confirmados de Gusano Barrenador, gracias al trabajo coordinado que, desde noviembre de 2024, ha permitido realizar más de 1.4 millones de inspecciones en diversas especies pecuarias. Asimismo, enfatizó que por instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, esta campaña se extenderá eventualmente a los 72 municipios con un refuerzo en personal, equipo y vehículos.
Siguiendo las instrucciones del gobernador Alfonso Durazo, vamos a reforzar todas las medidas con más equipo, con más personal y, sobre todo, con más vehículos para lograr el objetivo, que es hacerle frente al gusano barrenador por el bien de todos los productores, por el bien del campo y del sector ganadero sonorense y mexicano, indicó.
Este esfuerzo es el resultado de una estrecha colaboración interinstitucional que suma a SAGARHPA, SADER, SENASICA, la Secretaría de Salud, CIPES, SINIIGA, así como ayuntamientos y asociaciones ganaderas locales, todos formando un frente común para que el gusano barrenador no afecte a Sonora.