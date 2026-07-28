Sonora impulsa estrategia para consolidarse en la industria aeroespacial

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Gobierno estatal, sector productivo, academia y organizadores de FAMEX iniciaron una agenda conjunta para atraer inversiones, desarrollar talento especializado y fortalecer un clúster aeroespacial en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/07/2026 10:04 AM.
En Sonora y editada el 28/07/2026 10:14 AM.