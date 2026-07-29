Destinan inversión histórica de 7 mil millones de pesos para obras y programas en Navojoa

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El Gobierno de Sonora y la Federación impulsan proyectos de salud, vivienda, agua potable, infraestructura, deporte y desarrollo social para atender rezagos históricos en el municipio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 11:41 AM.
En Sonora y editada el 29/07/2026 11:58 AM.