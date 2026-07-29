Destinan inversión histórica de 7 mil millones de pesos para obras y programas en Navojoa

Con una inversión conjunta de 7 mil millones de pesos, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa una transformación histórica en Navojoa mediante obras de infraestructura, vivienda, salud, agua potable, deporte y equipamiento urbano que atienden rezagos de décadas y generan mejores condiciones de bienestar para más de 164 mil habitantes del municipio.
El mandatario estatal destacó que esta inversión histórica es resultado del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y del respaldo decidido de la presidenta de México para atender los rezagos de los municipios sonorenses.
A ella le debemos la mayor parte de esa inversión. Obviamente hay un esfuerzo del Gobierno del Estado, pero el respaldo más relevante es del Gobierno Federal, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó el jefe del Ejecutivo estatal.
También destaca la modernización del estadio Manuel "Ciclón" Echeverría, que registra una inversión histórica de 200 millones de pesos, mismo que quedará listo previo al inicio de temporada este próximo octubre.
Como parte de esta visión municipalista, el Gobierno de Sonora ha fortalecido la capacidad operativa del Ayuntamiento con una inversión superior a 74 millones de pesos en maquinaria y equipo, como camiones recolectores de basura, camiones de volteo, motoniveladoras, tractores con implementos, rodillos compactadores, excavadoras y retroexcavadoras.
A estas acciones se suma la entrega de una planta de asfalto con valor de 16 millones de pesos, que permitirá al municipio realizar de manera permanente trabajos de bacheo y conservación de vialidades.
En materia de justicia hídrica, la administración estatal ha destinado más de 60 millones de pesos para la perforación y equipamiento de pozos, construcción de líneas de conducción y obras de electrificación en comunidades como Masiaca, Bacabachi, Rosales y Fundición, donde había localidades con hasta 30 años sin acceso regular al servicio.
Asimismo, se invirtieron más de 103 millones de pesos en el rescate de la red de drenaje y colectores sanitarios. Destacan la construcción del Colector Nogalitos, que beneficiarán a alrededor de 60 mil habitantes, además de la rehabilitación de los colectores Matamoros, Ramón Corona, Bugambilias, Brisas del Valle y diversos cárcamos estratégicos.
A estas acciones se suman la entrega de 56 mil becas para estudiantes de educación superior, con una inversión de 272 millones de pesos, así como mil 500 tarjetas del programa Sonora de Oportunidades, que brindan un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos a familias en condición vulnerable. Además, continúan los programas productivos y la construcción de caminos artesanales para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales.
Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño fortalece una política municipalista que impulsa el desarrollo integral de Navojoa mediante obras estratégicas, inversión histórica y programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de las familias y reducir rezagos históricos.