FGR investiga toma clandestina en Hermosillo; decomisan 8 mil litros de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora inició una investigación contra quien o quienes hayan participado en hechos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, luego de la localización e inhabilitación de una toma clandestina de hidrocarburo en Hermosillo.
La toma clandestina fue localizada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en las inmediaciones del rancho Los Pocitos, ubicado en el kilómetro 72+380, tramo Guaymas–Hermosillo, en Hermosillo, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina–Armada de México (Marina) y de Seguridad Física de PEMEX.
En el operativo, las autoridades aseguraron 12 contenedores de plástico que contenían en conjunto ocho mil litros de hidrocarburo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.
Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx.