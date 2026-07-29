FGR investiga toma clandestina en Hermosillo; decomisan 8 mil litros de combustible

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Autoridades federales aseguraron ocho mil litros de combustible almacenados en 12 contenedores tras localizar una conexión ilegal en un ducto de PEMEX

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 01:10 PM.
En Sonora y editada el 29/07/2026 01:22 PM.