Lorenia Valles destaca crecimiento económico y avances sociales en Sonora

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Durante una asamblea en Hermosillo, la senadora con licencia aseguró que el estado ha fortalecido la generación de empleos, el aumento salarial y la consolidación de derechos sociales con las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 29/07/2026 11:41 AM.