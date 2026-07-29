Lorenia Valles destaca crecimiento económico y avances sociales en Sonora

“Soy orgullosamente sonorense y hermosillense porque nuestra gente se forja en la cultura del esfuerzo y del trabajo diario. Aún con temperaturas que llegan a los 50 grados, trabajamos duro para que en el estado florezca el bienestar y la prosperidad compartida”, aseguró la senadora de la República con licencia Lorenia Valles.
Durante la asamblea municipal “La Patria no se vende, se ama y se defiende” realizada en la colonia Nuevo Hermosillo de la capital, Valles Sampedro expresó que, en los últimos años, Sonora se ha posicionado entre las entidades federativas con mayor crecimiento industrial, lo cual ha significado más fuentes de empleo.
En la Cuarta Transformación, Sonora pasó a ser una de las entidades federativas con mayor crecimiento industrial. ¿Qué significa esto? Que al haber más inversiones y más empresas funcionando, hay más fuentes de empleo formal y, por lo tanto, mejores ingresos para los hogares sonorenses. Además, los salarios ya no son lo que eran antes; de 2018 a 2026, el salario mínimo aumentó 150%, explicó la legisladora con licencia.
Como les dije en mi informe de rendición de cuentas, en lo que va del segundo piso de la Cuarta Transformación promovimos varios cambios a la Constitución y a las leyes que hoy se traducen en bienestar, como el reconocimiento de los programas sociales, el derecho a una vivienda adecuada y la reducción de la jornada laboral a 40 horas a la semana, mencionó.
He tenido la oportunidad de contar con su confianza para representarles en la Cámara de Diputados en tres ocasiones y, actualmente, en el Senado de la República. Cada reforma a la Ley ha sido pensada en el bienestar y el futuro de sus familias. Gracias a su respaldo, logramos que los programas federales de bienestar sean derechos constitucionales y hoy beneficien a 187 mil hermosillenses, concluyó Lorenia Valles.
He tenido la oportunidad de contar con su confianza para representarles en la Cámara de Diputados en tres ocasiones y, actualmente, en el Senado de la República. Cada reforma a la Ley ha sido pensada en el bienestar y el futuro de sus familias. Gracias a su respaldo, logramos que los programas federales de bienestar sean derechos constitucionales y hoy beneficien a 187 mil hermosillenses, concluyó Lorenia Valles.