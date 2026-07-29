Sentencian a 10 años de prisión a hombre por transportar 14 kilos de fentanilo en Sonora

Mediante juicio oral, la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, obtuvo sentencia de 10 años de prisión contra Miguel "N", al acreditar su participación penal en el delito contra la salud en la modalidad de transporte de sustancia con fentanilo. El juez federal emitió la sentencia referida, la cual incluye el pago de una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 18 mil 546 pesos. Los hechos refieren que, durante acciones de inteligencia, propias de una investigación iniciada en atención a una denuncia anónima, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se trasladaron a las inmediaciones del kilómetro 33, tramo Hermosillo – Santa Ana, en Hermosillo, Sonora, en donde detuvieron la marcha de un tractocamión. Al momento de la detención de Miguel “N”, las autoridades aseguraron 14 paquetes que contenían en conjunto 14 kilos de fentanilo, los cuales se encontraban ocultos entre cajas de verdura, que transportaba. Miguel "N" fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, instancia que integró los dictámenes periciales y análisis especializados correspondientes para obtener la sentencia referida. Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial al domicilio Boulevard García Morales kilómetro 9.5, colonia La Manga y de forma anónima al teléfono 6622-89-70-45 de la Ventanilla Única de Atención y/o al correo electrónico vua.sonora@fgr.org.mx