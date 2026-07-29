Sentencian a 10 años de prisión a hombre por transportar 14 kilos de fentanilo en Sonora

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La FGR obtuvo una condena contra Miguel "N", quien fue detenido con paquetes de fentanilo ocultos entre cajas de verdura en un tractocamión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/07/2026 01:44 PM.
En Sonora y editada el 29/07/2026 01:46 PM.