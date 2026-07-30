Inicia construcción de la Subasta de la Sierra para fortalecer la ganadería sonorense

Como parte de su compromiso con el fortalecimiento del sector pecuario y el desarrollo económico de la sierra sonorense, y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó el inicio de la construcción de la Subasta de la Sierra, un centro regional de comercialización ganadera, con una inversión de 45 millones de pesos que beneficiará a más de 8 mil productores pecuarios de 23 municipios del estado.
El gobernador Durazo destacó que este proyecto representa un paso importante para fortalecer la competitividad de la ganadería sonorense, al brindar a las y los productores un espacio moderno para la comercialización de su ganado en mejores condiciones.
Desde campaña adelanté que íbamos a construir este centro en Moctezuma. No lo habíamos hecho antes porque no solo se requiere voluntad, también se requiere presupuesto. Afortunadamente hemos contado con un respaldo sin restricciones de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para materializar este proyecto, subrayó.
Para hacer posible esta obra se adquirió un predio de 4.5 hectáreas, con una inversión de 1.6 millones de pesos, donde se construirán las nuevas instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), con capacidad inicial para el resguardo y comercialización de 800 cabezas de ganado.
El gobernador Durazo explicó que esta infraestructura permitirá fortalecer la cadena de valor del sector ganadero, al funcionar como un regulador de precios para el ganado de la región. Además, reducirá las mermas ocasionadas por los largos traslados, disminuirá el estrés de los animales y evitará la intermediación, para que las y los pequeños productores puedan comercializar su ganado en mejores condiciones y obtener un mejor precio por sus animales.
Con el inicio de esta obra, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda su compromiso de impulsar infraestructura estratégica que fortalezca la productividad, eleve la competitividad del sector pecuario y genere mayores oportunidades de desarrollo para las familias de la sierra sonorense.
En el evento participaron el representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Sonora, Jesús Hernández; el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, Juan Carlos Ochoa; el encargado de despacho de la Sagarhpa, Juan González, y Fátima Yolanda Rodríguez, representante de la Oficina de la Procuraduría Agraria en Sonora, además de representantes de la empresa constructora Kobalt y dirigentes de asociaciones ganaderas de la región.