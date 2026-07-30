Inicia construcción de la Subasta de la Sierra para fortalecer la ganadería sonorense

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Con una inversión de 45 millones de pesos, el nuevo centro regional de comercialización en Moctezuma beneficiará a más de 8 mil productores de 23 municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 12:25 PM.
En Sonora y editada el 30/07/2026 12:37 PM.