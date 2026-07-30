Lorenia Valles destaca impacto de "La Escuela es Nuestra" en planteles de Sonora

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La senadora con licencia aseguró que el programa de la Cuarta Transformación ha mejorado la infraestructura escolar al otorgar a madres y padres la administración directa de los recursos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/07/2026 12:11 PM.
En Sonora y editada el 30/07/2026 12:15 PM.