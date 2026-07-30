Lorenia Valles destaca impacto de "La Escuela es Nuestra" en planteles de Sonora

“Cuando inició la Cuarta Transformación, muchas escuelas tenían instalaciones en mal estado, o bien, carecían de equipamiento para funcionar. Ese fue el diagnóstico del presidente López Obrador y cuyas necesidades fueron atendidas con ‘La Escuela es Nuestra’, un programa de mejoramiento de las escuelas donde los recursos públicos son administrados por madres y padres”, declaró la senadora con licencia Lorenia Valles.
La sonorense destacó que dicho programa es emblemático de la Cuarta Transformación porque promueve la participación de la comunidad escolar en la atención de las necesidades de los planteles; “las mamás y los papás con quienes he platicado en los recorridos casa por casa y en las asambleas, me comentaron que están notando el cambio en las escuelas de sus hijas e hijos”, dijo.
Antes, los ingresos que la hacienda pública recibía por las actividades mineras eran eran administrados por el llamado ‘Fondo minero’ y se destinaban a supuestos proyectos de desarrollo comunitario sin transparencia ni resultados. Ahora, esos mismos recursos se invierten en ‘La Escuela es Nuestra’, donde, a través de un comité, las madres y los padres administran y cuidan los recursos que reciben para el mejoramiento de las escuelas, explicó Valles Sampedro.
Desde su creación en 2019, el programa La Escuela es Nuestra ha beneficiado a más de 187 mil escuelas del país mejorando sus instalaciones y equipamiento para garantizar que niñas y niños ejerzan plenamente su derecho a la educación. Gracias al compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa se amplió a las escuelas de media superior, además de llegar a los Centros de Atención Múltiple y a los planteles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.