Acordonan y clausuran zona en Naco, Sonora, por derrame de 70 mil litros de químicos de Ferromex

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La Semarnat informó que el descarrilamiento de un tren de Ferromex provocó el derrame de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio y concentrado de cobre en un arroyo de Naco, por lo que la Profepa ordenó la clausura temporal del sitio y acciones de remediación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 01:31 PM.
En Sonora y editada el 31/07/2026 01:34 PM.