“Jóvenes: no dejen de luchar por sus sueños”: Lorenia Valles

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Durante un conversatorio con jóvenes en Hermosillo, la senadora con licencia resaltó la importancia de fortalecer las oportunidades educativas, el deporte y las iniciativas para el cuidado de la salud mental de las nuevas generaciones

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 11:50 AM.
En Sonora y editada el 31/07/2026 11:52 AM.