“Jóvenes: no dejen de luchar por sus sueños”: Lorenia Valles

“Las juventudes no solo son el futuro, también son el presente de Sonora y del país. En la Cuarta Transformación trabajamos para que cada joven acceda a las oportunidades educativas y laborales que aseguren su bienestar en cada etapa de su desarrollo. Igualmente, promover acciones para cuidar su salud mental es esencial, como el deporte, la música y otras actividades recreativas”, afirmó la legisladora con licencia Lorenia Valles.
Durante un conversatorio con jóvenes en la colonia Las Minitas, en la ciudad de Hermosillo, la sonorense mencionó que en el Senado de la República propuso que la Ley contemple diferentes medidas en favor de la salud mental de las nuevas generaciones, como la regulación del uso de las redes sociales y de los teléfonos celulares.
Desde que llegó el presidente López Obrador, se ha invertido más en oportunidades para las y los jóvenes. En su gobierno destinó más recursos que los cinco presidentes anteriores juntos: bachilleratos deportivos, nuevas universidades, programas de becas para estudiantes y Jóvenes Construyendo el Futuro. La presidenta Claudia Sheinbaum continúa este compromiso, fortaleciendo los programas de salud mental y de prevención de adicciones. Además, pronto habrá una nueva universidad Rosario Castellanos en Hermosillo, ¡anímense!, manifestó.
El deporte también es una prioridad de la 4T porque contribuye a su salud física y mental, la convivencia saludable y el impulso al talento deportivo. Y qué decir de Sonora, pues el Dr. Alfonso Durazo es el gobernador de la educación; su gobierno ha entregado más de 605 mil becas a estudiantes y deportistas sonorenses. Me da gusto ver muchas y muchos jóvenes talentosos, como los que descubrieron su vocación por el boxeo, expresó Lorenia Valles.
El deporte también es una prioridad de la 4T porque contribuye a su salud física y mental, la convivencia saludable y el impulso al talento deportivo. Y qué decir de Sonora, pues el Dr. Alfonso Durazo es el gobernador de la educación; su gobierno ha entregado más de 605 mil becas a estudiantes y deportistas sonorenses. Me da gusto ver muchas y muchos jóvenes talentosos, como los que descubrieron su vocación por el boxeo, expresó Lorenia Valles.
Hace 30 años descubrí mi vocación de vida, que es servir a la gente. Mientras a algunas compañeras continuaron la ruta de la licenciatura que estudiábamos, otras emprendieron un negocio, o bien, llevaron su talento al deporte o la música. Conocí la pasión que me acompaña hasta hoy trabajando en la colonia Las Ladrilleras. Así que no dejen de luchar por sus sueños, jóvenes, concluyó Valles Sampedro.