Rescatan con vida a adulto mayor extraviado en el desierto de Altar

Derivado de una solicitud de apoyo del Presidente Municipal de Altar, Sonora, la Coordinación Estatal de Protección Civil desplegó a 10 elementos de la Brigada de Reacción Inmediata para participar en la búsqueda de un adulto mayor que se había internado en una zona despoblada del desierto.
En coordinación con Protección Civil Municipal, Bomberos y voluntarios, el operativo inició durante la madrugada. Como resultado de las labores de búsqueda, a las 06:45 horas fue localizado con vida el hombre de 76 años de edad.
Al momento de su localización, el adulto mayor presentaba deshidratación severa y heridas cortantes en ambos pies. Personal de Protección Civil Sonora le brindó atención prehospitalaria en el lugar, realizó las maniobras de rescate y posteriormente fue trasladado en una unidad de la Cruz Roja para su atención médica.