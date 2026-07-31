Rescatan con vida a adulto mayor extraviado en el desierto de Altar

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Elementos de la Brigada de Reacción Inmediata de Protección Civil Sonora localizaron al hombre de 76 años tras un operativo conjunto con Bomberos, Protección Civil Municipal y voluntarios; presentaba deshidratación severa y lesiones en los pies

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 31/07/2026 11:43 AM.
En Sonora y editada el 31/07/2026 11:46 AM.