Seis estudiantes de Nogales viajarán a Taiwán para capacitarse en alta tecnología

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Forman parte de la tercera generación del Programa de Movilidad de Estudiantes Sonorenses Rumbo a Taiwán, donde recibirán formación en automatización, semiconductores, robótica y liderazgo como parte del impulso al Plan Sonora

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 31/07/2026 11:29 AM.
En Sonora y editada el 31/07/2026 11:33 AM.