Seis estudiantes de Nogales viajarán a Taiwán para capacitarse en alta tecnología

El talento de la juventud se prepara para cruzar fronteras con un grupo de 30 jóvenes destacados, entre los que resalta una representación de 6 estudiantes nogalenses, que conforman la Tercera Generación del Programa de Movilidad de Estudiantes Sonorenses Rumbo a Taiwán. Es una iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado, que encabeza el gobernador Alfonso Durazo, a través del Consejo para el Desarrollo Sostenible (CODESO) y el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.
Del 27 al 31 de julio participan en el curso de Automatización Industrial en Hermosillo, como parte de su preparación, donde analizan temas de neumática, programación de PLCs, robótica colaborativa, impresión 3D y electroneumática. Con la premisa que, un panel de expertos, funcionarios y figuras internacionales de la talla de Alan por el Mundo impartirán conferencias y talleres formativos del 2 al 7 de agosto.
La representación nogalense está integrada por Carolina Ruiz Robles y Aranza Angulo López, del Tecnológico Nacional de México campus Nogales; Paulina Yolanda Cervantes Ornelas, Xiara Gabriela Alcantar Dórame, Elisa María Haro Verdugo, de la Universidad Tecnológica de Nogales y Cristopher Ortiz Maldonado, que cursa sus estudios en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
El programa tiene como objetivo central consolidar el capital humano de la región en áreas estratégicas de alta tecnología, al permitir que las y los universitarios fortalezcan sus conocimientos en semiconductores, electromovilidad, energías limpias y automatización industrial, pilares fundamentales dentro de la visión de desarrollo del Plan Sonora.
Alan Estrada ("Alan x el Mundo") – Actor, conferencista y creador de contenido: Impartirá la charla "El Poder de los Viajes", orientada al intercambio cultural y la adaptabilidad global.
Daniel Franco – Triatleta y coach certificado: Disertará sobre "Potencial, Propósito y Obligación Moral".
Daniel Urías – Conferencista internacional y fundador de Cooltura Financiera: Brindará la ponencia "Finanzas sin Estrés".
Diego Avilés – Coordinador Ejecutivo de CODESO: Guiará a los estudiantes con el tema "Misión Taiwán".
Abraham Sierra – Titular de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora: Expondrá las "Pautas para Taiwán".
Talleres de Habilidades y Formación Práctica
Liderazgo y Comunicación ("Hablar en Público con Éxito"): Impartido por Gisela Arriaga, socióloga especializada en imagen pública.
Inteligencia Emocional ("Enfocadamente"): Taller a cargo de Olga González, psicóloga, escritora y conferencista.
Intensivo de Conversación en Inglés: Dirigido por Francisco Hernández, Director General de Go English.
Construye tu Huella Digital: Sesión práctica impartida por el estudio creativo Utopic Studio.
Invertir en el talento de nuestra juventud es invertir en el futuro de Sonora. El desarrollo económico y tecnológico de la región se construye impulsando a quienes liderarán las industrias del mañana, señala la autoridad organizadora del encuentro.